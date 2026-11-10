AI Makin Canggih, Ancaman Keamanan Data Jadi Sorotan

Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di sektor industri terus berkembang, mulai dari pengolahan data dan dokumen. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di sektor industri terus berkembang, mulai dari pengolahan data dan dokumen hingga mendukung pengambilan keputusan. Namun, penerapan teknologi tersebut juga membutuhkan penguatan keamanan data dan tata kelola agar tidak menimbulkan risiko terhadap sistem digital.

Direktur Digital Business Peruri Edwin Purwandesi mengatakan, pengembangan AI perlu diimbangi dengan sistem keamanan dan tata kelola yang memadai. Hal ini penting untuk memastikan teknologi tersebut tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjaga integritas informasi dan kepercayaan pengguna.

"Penguasaan teknologi AI perlu diimbangi tata kelola yang kuat agar mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara," ujar Edwin, Selasa (10/11/2026).

Menurut Edwin, penerapan AI membutuhkan dukungan infrastruktur teknologi, perlindungan data, serta sistem yang mampu menjaga keandalan layanan digital. Karena itu, kolaborasi antara penyedia teknologi global dan nasional diperlukan untuk memperkuat kemampuan industri dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tersebut.

Seiring perkembangan teknologi digital, Peruri juga memperluas kompetensinya di bidang keamanan digital. Perusahaan yang memiliki pengalaman lebih dari lima dekade dalam percetakan uang dan dokumen sekuriti tersebut mengembangkan sejumlah layanan digital, termasuk tanda tangan elektronik tersertifikasi, identitas digital, dan analitik data.