Industri Semikonduktor RI Hadapi Tantangan Desain Chip dan Keterbatasan SDM

Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengembangkan industri semikonduktor, terutama keterbatasan kemampuan merancang chip. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengembangkan industri semikonduktor, terutama keterbatasan kemampuan merancang chip di dalam negeri dan minimnya sumber daya manusia dengan keahlian khusus. Padahal, penguasaan teknologi semikonduktor menjadi salah satu faktor penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap teknologi luar negeri sekaligus memperkuat kemandirian digital nasional.

Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan akademisi, praktisi industri, dan pemangku kepentingan membahas tantangan pengembangan teknologi chip, mulai dari kesiapan infrastruktur, kemampuan desain, hingga kebutuhan tenaga ahli di bidang semikonduktor.

Direktur Digital Business Peruri, Edwin Purwandesi, mengatakan pengembangan industri semikonduktor membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk industri, perguruan tinggi, dan talenta teknologi dalam negeri.

Menurut Edwin, penguasaan teknologi chip tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknis. Indonesia juga perlu menyiapkan sumber daya manusia, infrastruktur pengembangan, serta kolaborasi berkelanjutan agar mampu membangun kapabilitas semikonduktor secara mandiri.

"Pengembangan teknologi semikonduktor merupakan langkah strategis dalam memperkuat kemandirian teknologi nasional. Upaya ini tidak hanya membutuhkan penguasaan teknologi, tetapi juga dukungan kapabilitas sumber daya manusia, infrastruktur pengembangan, serta kolaborasi yang berkelanjutan antara industri dan akademisi," ujar Edwin, Senin (9/11/2026).

Salah satu upaya pengembangan teknologi chip dalam negeri dipaparkan Adi Saputra dari Peruri melalui inisiatif Sandbox Chip Merah Putih. Dalam sesi masterclass semikonduktor, Adi menjelaskan tahapan pengembangan chip, mulai dari penyusunan rancangan awal, pengujian dan validasi teknologi, hingga persiapan menuju produksi skala industri.

Pengembangan tersebut memanfaatkan teknologi Agentic AI dan perangkat lunak open-source untuk membantu proses perancangan serta pengujian chip. Pendekatan kolaboratif juga digunakan untuk mempercepat pengembangan teknologi dan memperluas keterlibatan talenta lokal.