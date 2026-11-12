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Inovasi Limbah Jadi Karya Desain, Potensi Baru Industri Kecantikan

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |05:29 WIB
Inovasi Limbah Jadi Karya Desain, Potensi Baru Industri Kecantikan
Inovasi Limbah (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Bahan yang dianggap sudah tidak terpakai, ternyata masih bisa memiliki fungsi lain jika diolah dengan pendekatan yang tepat. Hal inilah yang dieksplorasi ParagonCorp melalui tiga konsep desain berkelanjutan.

Mulai dari kulit kopi, sekam padi, hingga sisa produksi kosmetik, semuanya dieksplorasi menjadi material dengan fungsi baru. Menariknya, setiap konsep juga membawa cerita berbeda tentang bagaimana limbah bisa dimanfaatkan kembali.

Eksplorasi ini berangkat dari keresahan terhadap banyaknya material yang belum dimanfaatkan secara optimal. Eksplorasi tersebut dituangkan dalam tiga proyek desain, yakni Y.Lab, SUKLA, dan Complexion, dengan pengembangkan material dari kalsium karbonat, sekam padi, hingga sludge atau endapan sisa produksi kosmetik.

Tak hanya inovasi desain produk, eksplorasi ini juga dapat memperluas nilai tambah dari bahan yang sebelumnya berakhir sebagai limbah atau tidak terpakai.

Creative Experience Innovation Lead ParagonCorp, Aldin Meidani Algatia mengatakan ide eksplorasi tersebut berawal dari 2022 ketika tim melihat adanya material kemasan yang sudah diproduksi tetapi tidak digunakan.

“Awalnya bukan dari ide besar, tetapi dari keresahan melihat material yang masih punya potensi, tetapi tidak lagi digunaka. Saya kemudian berpikir, apakah ceritanya harus berhenti di situ? Dari sana kami mulai mengeksplorasi kemungkinan lain melalui desain,” ujar Aldin di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

 

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