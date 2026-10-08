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Antrean Pertalite di SPBU, Pertamina Pastikan Stok BBM Bali Aman

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |15:12 WIB
Antrean Pertalite di SPBU, Pertamina Pastikan Stok BBM Bali Aman
Pertamina Patra Niaga memastikan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) masyarakat tetap terpenuhi . (Foto: Okezone.com/Pertamina)
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JAKARTA – Pertamina Patra Niaga memastikan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) masyarakat tetap terpenuhi melalui pengelolaan stok dan penyesuaian pola suplai secara dinamis. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi perubahan pola dan jalur suplai sekaligus menjaga ketersediaan BBM di berbagai wilayah, khususnya Bali.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus memantau kondisi stok dan suplai di lapangan serta menyesuaikan pola suplai berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Memang sebelumnya terjadi keterlambatan pasokan Pertalite. Namun, pasokan telah tiba pada 7 Oktober dan kami terus melakukan pengaturan suplai untuk menjaga ketersediaan BBM di wilayah Bali. Selanjutnya, pasokan berikutnya dijadwalkan tiba pada 11 Oktober 2026,” kata Ahad, Kamis (8/10/2026).

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus juga terus mempercepat pemulihan kondisi suplai dengan mengoptimalkan pengaturan stok, memastikan kesiapan sarana dan fasilitas, serta memperkuat koordinasi operasional. Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan secara optimal.

“Kami akan terus mengupayakan percepatan pemulihan suplai dan melakukan evaluasi secara berkala agar kondisi ketersediaan BBM dapat segera kembali normal. Kami juga memastikan kesiapan operasional untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ahad.

Pertamina mengimbau masyarakat menggunakan BBM secara bijak sesuai kebutuhan. Masyarakat juga diharapkan bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

Informasi mengenai layanan BBM dan produk Pertamina dapat diperoleh melalui kanal resmi Pertamina. Masyarakat yang mengalami kendala pelayanan atau membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pertamina Call Center 135.

(Feby Novalius)

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