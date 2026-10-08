Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

2 Tahun Pemerintahan Prabowo: Proyek Hilirisasi Melesat, Realisasi Investasi Rp1.010 Triliun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |15:27 WIB
2 Tahun Pemerintahan Prabowo: Proyek Hilirisasi Melesat, Realisasi Investasi Rp1.010 Triliun
2 Tahun Pemerintahan Prabowo: Proyek Hilirisasi Melesat, Realisasi Investasi Rp1.010 Triliun (Foto: Prabowo/Bakom)
A
A
A

HALMAHERA TENGAH - Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, program hilirisasi menunjukkan peningkatan signifikan dan semakin memperbesar kontribusinya terhadap investasi nasional.

Realisasi investasi Indonesia sepanjang semester pertama 2026 tercatat mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Investasi tersebut juga menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.

Hal tersebut disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani pada Groundbreaking dan Komersialisasi 11 Ekosistem Hilirisasi Nikel serta Ekspor Perdana Baterai Kendaraan Listrik Kawasan Industri Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis (8/10/2026).

“Memang investasi di semester pertama 2026 ini, alhamdulillah mencapai realisasi investasi Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang,” kata Rosan.

Tak hanya tumbuh dari sisi nilai, Rosan juga melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa terjadi perubahan komposisi investasi. Kontribusi investasi hilirisasi yang sebelumnya berada di kisaran 25 persen kini telah mencapai sekitar 30 persen dari total realisasi investasi nasional.

“Dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam dua tahun terakhir ini, kontribusi hilirisasi dari 25 persen sudah mencapai 30 persen dari total investasi yang masuk,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/320/3246696/presiden_prabowo-5Kl4_large.jpeg
Prabowo Tegaskan Lindungi Semua Investasi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/320/3246688/presiden_prabowo-9rfV_large.jpeg
Luncurkan 11 Proyek Hilirisasi Rp180 Triliun, Prabowo: Kekayaan Alam Harus Kita Kelola dengan Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/320/3246684/presiden_prabowo-uXih_large.png
Prabowo Luncurkan 11 Proyek Hilirisasi Senilai Rp180 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/320/3246336/prabowo_subianto-Ob6q_large.png
Prabowo Pamer PT Timah Untung 900 Persen dalam 1 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/320/3246326/prabowo_subianto-tlYp_large.png
Prabowo: Kita Punya Uang untuk Naikkan Gaji Guru, PNS hingga Polisi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/320/3245638/reshuffle_kabinet-R8NU_large.jpg
5 Fakta Prabowo Reshuffle Kabinet Menteri dan Wamen Ekonomi, Ada yang Rangkap Jabatan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement