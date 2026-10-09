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Diproyeksi Sumbang Rp5 Trilliun, Transaksi dan Aktivitas Ekonomi di MotoGP Mandalika 2026 Digenjot

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |21:59 WIB
Diproyeksi Sumbang Rp5 Trilliun, Transaksi dan Aktivitas Ekonomi di MotoGP Mandalika 2026 Digenjot
MotoGP Mandalika (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat diproyeksikan memberikan dampak ekonomi nasional hingga mendekati Rp5 triliun.

Ajang balap motor internasional yang berlangsung pada 9-11 Oktober 2026 tersebut dinilai menjadi katalis utama pergerakan ekonomi daerah dan nasional, khususnya pada sektor pariwisata, akomodasi, transportasi, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Setali tiga uang, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan berbagai kemudahan transaksi dan program bagi nasabah selama gelaran MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika, Lombok.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, dukungan BNI terhadap penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 juga menjadi bagian dari kontribusi perseroan dalam mendukung aktivitas ekonomi yang tumbuh di sekitar ajang internasional tersebut.

"Melalui dukungan layanan dan program transaksi, BNI berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan nasabah selama MotoGP Mandalika 2026 sekaligus mendukung aktivitas ekonomi para pelaku usaha yang terlibat dalam penyelenggaraan ajang ini," kata Okki dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

 

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Topik Artikel :
MotoGP BNI mandalika
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