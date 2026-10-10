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HOME FINANCE SMART MONEY

Ternyata Ini Cara Menabung Rp10 Juta dalam 6 Bulan

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |21:19 WIB
Ternyata Ini Cara Menabung Rp10 Juta dalam 6 Bulan
Menabung (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Ternyata Ini cara menabung Rp 10 juta dalam 6 bulan. Menabung Rp10 juta dalam kurun waktu enam bulan tampaknya menjadi opsi menarik bagi para pelaku gaya hidup hemat. 

Salah satu cara sederhana yang bisa diterapkan adalah metode 50/30/20 untuk membagi penghasilan secara efektif.

Dalam metode ini, sebanyak 50 persen penghasilan dialokasikan untuk kebutuhan pokok, seperti makan, transportasi, dan sewa tempat tinggal.

Selanjutnya, 30 persen dialokasikan untuk keinginan, seperti hiburan dan hobi, sementara 20 persen sisanya langsung disisihkan untuk tabungan atau investasi.  

Berikut rangkuman cara menabung Rp10 juta dalam enam bulan.

1. Simpan Uang di Produk Keuangan yang Tepat

Agar tabungan tetap aman sekaligus berkembang, pemilihan tempat penyimpanan menjadi hal yang penting. 

Jika menyimpan dana di rekening biasa dirasa kurang efektif, deposito berjangka atau reksa dana pasar uang bisa menjadi alternatif yang layak dipertimbangkan.

Kedua produk keuangan tersebut tidak hanya membuat dana lebih sulit diambil sewaktu-waktu, tetapi juga menawarkan imbal hasil yang lebih baik dibandingkan rekening tabungan biasa. Selain itu, sebaiknya dihindari menyimpan uang di tempat yang terlalu mudah diakses atau bersifat likuid.

 

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Topik Artikel :
Tabungan Cara Menabung menabung
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