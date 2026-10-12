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Menteri Dody Sebut Proyek KSPEAN Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |19:27 WIB
Menteri Dody Sebut Proyek KSPEAN Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
Menteri PU Dody (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan merupakan bagian dari upaya membuka lumbung pangan baru untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Visi Presiden Prabowo adalah kita wajib memiliki cadangan pangan. Kondisi global dengan berbagai ketidakpastian membuat kita harus mengejar keberlanjutan. Karena itu, kawasan seperti Wanam ini harus kita siapkan,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/10/2026).

Dia menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto untuk pengembangan Wanam sangat tepat, karena merupakan salah satu upaya membuka lumbung pangan baru untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan hasil survei geolistrik, terdapat 7 titik yang memiliki potensi air tanah untuk dikembangkan menjadi sumur dalam. Masing-masing titik diperkirakan memiliki debit air sekitar 1–2 liter per detik. Potensi tersebut menjadi dasar untuk memperkuat ketersediaan air, terutama dalam mendukung kegiatan pertanian yang tengah dikembangkan secara bertahap di Wanam.

Pengembangan sumur dalam merupakan bagian dari upaya memastikan kebutuhan air bagi lahan pertanian dapat dipenuhi secara berkelanjutan. Berdasarkan survei awal, potensi akuifer di lokasi tersebut dinilai cukup baik, dengan kedalaman sekitar 60–70 meter. 

Ketersediaan sumber air alternatif sumur bor  menjadi penting seiring dengan dimulainya penanaman padi di kawasan Wanam. Hingga 1 Oktober 2026, penanaman padi pada lahan percontohan atau demplot di KM 21 telah mencapai sekitar 40 hektare untuk tahap pertama. Padi tersebut direncanakan dapat dipanen pada awal hingga pertengahan November 2026.

“Yang sudah tertanam hari ini baru 40 hektare. Selanjutnya akan ditanam secara bertahap oleh Kementerian Pertanian. Tugas kita adalah menyiapkan airnya, memastikan kebutuhan air untuk kawasan pertanian ini tersedia,” kata Menteri Dody.

 

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