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Menteri Dody: Papua Jadi Lumbung Pangan Baru, Panen Perdana November

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |19:26 WIB
Menteri Dody: Papua Jadi Lumbung Pangan Baru, Panen Perdana November
Menteri PU soal Panen Perdana (Foto: Kementerian PU)
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JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan kesiapan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pengembangan lahan pertanian hingga panen perdana. Hal ini usai meninjau Kawasan Sentra Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Kamis (8/10/2026).

Hamparan tanaman padi terlihat menghijau di tengah musim kemarau. Menurut Menteri Dody, ketersediaan air menjadi kunci pengembangan pertanian di Wanam sehingga infrastruktur irigasi harus mampu menjamin pasokan air secara cukup dan berkelanjutan. “Di saat musim kemarau ternyata di sini air mengalir. Kita harus memastikan air tawar ini tersedia dalam kondisi apa pun,” kata Menteri Dody.

Kementerian PU menyiapkan infrastruktur sumber daya air berupa jaringan irigasi rawa, saluran primer dan sekunder, serta infrastruktur pengendalian banjir.

“Kalau kita bicara sawah, porsi PU sebenarnya soal air. Kita siapkan irigasi primer, irigasi sekunder. Dari awal memang kita desain supaya airnya tersedia, kemudian pertanian yang mengembangkan lahannya,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/10/2026).

Sampai dengan tanggal 1 Oktober 2026, telah dilakukan penanaman padi pada demplot area KM 21 sekitar 40 Ha untuk tahap pertama. Rencananya padi tersebut akan bisa dipanen sekitar awal atau pertengahan November 2026.

Secara keseluruhan, pembangunan jaringan saluran pada KSPEAN Kabupaten Merauke memiliki target 180 kilometer dan hingga 1 Oktober 2026 telah terealisasi 133 kilometer. Pekerjaan tersebut mencakup jaringan irigasi rawa serta saluran pengendalian banjir yang menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan kawasan pertanian.

Menteri Dody mengatakan dukungan infrastruktur air tersebut menjadi dasar untuk pengembangan pertanian secara bertahap. Untuk tahap pertama, sekitar 40 hektare lahan telah ditanami dan ditargetkan memasuki panen perdana pada awal atau  pertengahan November 2026. “Paling lambat pertengahan November sudah bisa panen. Ini kita trial dulu, setelah itu tahap berikutnya tinggal menunggu arahan Kementerian Pertanian untuk memperluas penanamannya,” tuturnya.

 

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