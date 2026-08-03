Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Halmahera Timur Dilanda Kekeringan! Suplai Air Bersih Terbatas

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |11:01 WIB
Halmahera Timur Dilanda Kekeringan! Suplai Air Bersih Terbatas
Halmahera Timur Dilanda Kekeringan! Suplai Air Bersih Terbatas (Foto: PU)
A
A
A

JAKARTA - Desa Dodaga, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara dilanda kekeringan selama musim kemarau yang saat ini tengah terjadi. 

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air hingga Sabtu (1/8) telah menyalurkan sekitar 8.000 liter pasokan air terbatas selama musim kemarau.

Distribusi 8.000 liter air bersih dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara bersama mitra kerja dengan menggunakan dua kali pengiriman menggunakan mobil tangki berkapasitas 4.000 liter. 

Air bersih langsung disalurkan kepada 150 kepala keluarga (KK) atau sekitar 300 jiwa di Desa Dodaga yang mengalami keterbatasan akses air bersih akibat musim kemarau.

Kepala BWS Maluku Utara M Saleh Talib mengatakan, pelaksanaan kegiatan distribusi air bersih berjalan dengan lancar tanpa hambatan.

"Distribusi air bersih dilakukan dengan menempuh jarak sekitar 20 kilometer, dengan waktu tempuh kurang lebih satu jam menuju lokasi," kata Saleh dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin (3/8/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/470/3225061/menteri_pu-4eXp_large.jpg
Menteri PU Dapat Anggaran Rp98,4 Triliun di 2027, untuk Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/320/3215973/kementerian_pu-1ANh_large.png
Menteri PU Lantik 7 Pejabat Eselon I: Dari Sekjen hingga Dirjen SDA, Ini Nama-namanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/320/3211479/menteri_pu-yjXJ_large.jpg
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati DKI, Menteri Dody: Saya Benar-Benar Enggak Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/470/3172511/galian_di_jakarta-TVjQ_large.jpg
PU Targetkan Proyek Galian Saluran Air di DKI Jakarta Rampung Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170222/anggaran_pu_di_2026-s53i_large.jpg
Kementerian PU Dapat Anggaran Rp118,5 Triliun di 2026, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/470/3233845//trans_papua-Ikza_large.jpg
Tembus Pegunungan, Apa Kabar Proyek Jalan Trans Papua?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement