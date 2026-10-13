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Harga Cabai Masih Naik Hari Ini, Kini Dijual Rp105.300 per Kg

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |11:07 WIB
Harga Cabai Masih Naik Hari Ini, Kini Dijual Rp105.300 per Kg
Harga Cabai (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Pergerakan harga sejumlah komoditas pangan pokok di pasar tradisional terpantau bervariasi pada perdagangan Selasa (13/10/2026), dengan lonjakan paling tajam melanda komoditas cabai rawit merah yang menembus Rp105.300 per kilogram.

Mengacu pada laporan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per 13 Oktober 2026, nilai rata-rata cabai rawit merah terangkat sebesar 3,39 persen atau naik Rp3.450 hingga bertengger di level Rp105.300 per kilogram.

Tren penguatan harga turut terjadi pada cabai merah besar yang melonjak 8,37 persen atau setara kenaikan Rp5.700 menjadi Rp73.800 per kilogram. Kenaikan serupa dialami cabai merah keriting yang kini dibanderol Rp88.350 per kilogram usai naik 7,22 persen, disusul cabai rawit hijau yang turut bertambah mahal 7,13 persen hingga berada di posisi Rp78.850 per kilogram.

Berbeda dari cabai, pasaran komoditas beras secara umum menunjukkan tren yang cenderung terkendali. Beras kualitas bawah I dan kualitas bawah II bertahan stabil, masing-masing dipatok pada angka Rp14.900 per kilogram dan Rp14.700 per kilogram.

Adapun pada segmen beras medium, jenis kualitas medium I mencatatkan penurunan tipis 0,3 persen menjadi Rp16.600 per kilogram, sedangkan beras kualitas medium II justru terkerek naik 0,3 persen ke level Rp16.450 per kilogram. 

Di sisi lain, harga rata-rata beras kualitas super I dan super II tidak bergeser dari posisi stabil masing-masing di kisaran Rp17.950 per kilogram dan Rp17.350 per kilogram.

Untuk komoditas bumbu dapur, harga rata-rata bawang merah ukuran sedang diperdagangkan senilai Rp37.000 per kilogram, sementara bawang putih ukuran sedang bertengger di level Rp38.650 per kilogram.

 

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