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Harga BBM Rabu 14 Oktober 2026, Pertalite hingga Pertamax Jadi Segini

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |06:03 WIB
Harga BBM Rabu 14 Oktober 2026, Pertalite hingga Pertamax Jadi Segini
Harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina Rabu (14/10/2026). (Foto: Okezone.com/Pertamina)
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JAKARTA – Harga bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Pertamina Rabu (14/10/2026). Harga bahan bakar masih mengacu pada ketetapan harga sejak 1 Oktober 2026. 

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan harga BBM subsidi dan nonsubsidi tidak mengalami perubahan per 1 Oktober 2026.

“Per 1 Oktober harga BBM baik subsidi dan nonsubsidi masih tetap sama dengan harga per bulan September,” ujar Kitty di Jakarta.

Kitty menjelaskan, harga BBM subsidi, seperti Pertalite dan Biosolar, tidak akan naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut mengikuti arahan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Sementara itu, Pertamina masih mempertimbangkan berbagai faktor dan kondisi masyarakat dalam menetapkan harga BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax.

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