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Menteri PU Kebut Penanganan 14 Longsor Tapan–Batas Jambi

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |22:43 WIB
Menteri PU Kebut Penanganan 14 Longsor Tapan–Batas Jambi
PU Kebut Penanganan Jalan (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melanjutkan pembersihan material longsor di ruas jalan nasional Tapan–Batas Jambi, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar), untuk memulihkan kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. 

Meski akses jalan telah kembali fungsional, penanganan di 14 titik longsor masih berlangsung dengan mengerahkan 10 alat berat pada Rabu (14/10/2026). 

Selama proses pembersihan, lalu lintas diberlakukan dengan sistem buka-tutup.

Menteri PU, Dody Hanggodo, mengatakan bahwa penanganan dilakukan secara bertahap dengan mengerahkan alat berat dan personel melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar. 

Upaya ini dilakukan untuk memastikan akses jalan tetap fungsional sekaligus mengamankan titik-titik longsor yang berisiko terhadap keselamatan pengguna jalan.

“Untuk Tapan–Batas Jambi, akses sudah kembali fungsional. Tetapi 14 titik longsor tetap harus ditangani dan diamankan. Pekerjaan darurat harus segera menyambung ke penanganan permanen,” kata Menteri Dody.

Longsor dipicu hujan berintensitas tinggi yang terjadi pada 9–11 Oktober 2026 dan berdampak pada ruas jalan Tapan–Batas Jambi sepanjang 16,2 kilometer. Berdasarkan laporan penanganan bencana BPJN Sumbar, terdapat 14 titik longsoran, terdiri atas dua titik longsor di bawah badan jalan dan 12 titik longsor pada lereng di atas badan jalan.

 

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