Profil dan Jejak Karier Suroso Isnandar yang Jadi Dirut PLN

​JAKARTA - Suroso Isnandar resmi menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) menggantikan Darmawan Prasodjo. Keputusan ini disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada Rabu malam, 14 Oktober 2026.



​Lantas, bagaimana sepak terjang Suroso Isnandar di dunia energi kelistrikan tanah air? Berikut adalah profil lengkap sang nakhoda baru PLN.



​Jejak Karier Suroso



​Sebelum menjabat sebagai Dirut PLN, Suroso menduduki posisi sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) PLN.



Suroso diangkat ke posisi tersebut berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-159/MBU/06/2025 tertanggal 18 Juni 2025.



​Karier Suroso di PLN mencakup berbagai posisi strategis, terutama dalam pengelolaan sistem tenaga listrik, pembangkitan, penyaluran, hingga teknologi informasi:



​2019–2021: General Manager PLN Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi.



​2021–2022: Memimpin PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B Jamali).



​2022–2023: Kepala Satuan Digital dan Teknologi Informasi pada Direktorat Utama PLN Kantor Pusat.



​Pengalaman komprehensif yang mencakup pengelolaan infrastruktur kelistrikan serta transformasi digital perusahaan ini menjadi bekal kuat baginya sebelum ditunjuk memimpin PLN secara keseluruhan.



​Selain pengalaman teknis dan manajerial, Suroso memiliki sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QRGP) yang membuktikan kompetensinya dalam tata kelola dan manajemen risiko.



Profil Suroso



​Lahir di Klaten pada 12 Agustus 1971, Suroso memiliki latar belakang pendidikan yang sangat mumpuni di bidang Teknik Elektro dan Sistem Tenaga Listrik—selaras dengan kariernya di industri ketenagalistrikan:



​Sarjana (S1): Power System Engineering, Institut Teknologi Bandung (ITB) — Lulus tahun 1994.



​Magister (S2): Master of Science in Power System Engineering and Management, University of Abertay — Lulus tahun 1999.



​Doktor (S3): Doktor Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (ITB) — Lulus tahun 2025.