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IHSG Ambles 10% ke 5.254, Airlangga Ingatkan Investor Tak Terjebak Sentimen Pasar

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |14:25 WIB
IHSG Ambles 10% ke 5.254, Airlangga Ingatkan Investor Tak Terjebak Sentimen Pasar
Menko Airlangga (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengingatkan investor agar tidak terjebak sentimen pasar di tengah anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Ia meminta pelaku pasar dapat membedakan tekanan yang dipicu sentimen dengan kondisi fundamental perekonomian Indonesia yang dinilai masih kuat.

Menurutnya gejolak yang terjadi di pasar keuangan saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sentimen, bukan mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional.

"Kemarin kita sudah sampaikan bahwa sebetulnya kita punya fundamental ekonomi kuat, tetapi yang dimainkan kan sekarang faktor sentimental," kata Airlangga saat dijumpai, Jumat (16/10/2026).

Ia pun berharap investor dapat mencermati berbagai informasi yang berkembang di pasar, termasuk penilaian dari lembaga internasional, sebelum mengambil keputusan investasi.

"Nah tentu faktor sentimental, ini kita berharap para investor paham mana yang sentimental, mana yang fundamental, dan mana yang diberikan oleh rating agency yang lain," ujarnya.

Di sisi lain, Airlangga turut mempertanyakan sikap Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mempertimbangkan penurunan status pasar saham Indonesia dari kategori emerging market menjadi standalone market.

Ia menilai, langkah MSCI tersebut menimbulkan pertanyaan, terlebih lembaga pemeringkat lainnya tidak mempermasalahkan kondisi pasar saham Indonesia sebagaimana yang disoroti MSCI.

 

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