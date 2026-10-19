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Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.046 per Dolar AS

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |15:38 WIB
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.046 per Dolar AS
Rupiah Hari Ini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan Senin (19/10/2026), turun 19 poin atau sekitar 0,11 persen ke level 18.046 per dolar AS.

Analis pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa salah satu sentimen datang dari eksternal yakni Presiden AS Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang menangguhkan sejumlah sanksi terhadap Rusia, hanya beberapa hari sebelum sanksi-sanksi tersebut sedianya mulai berlaku.

"Trump juga membatalkan rencana pengenaan tarif terhadap negara-negara yang mengimpor minyak dari Rusia," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Kebijakan ini diambil demi kepentingan nasional Amerika Serikat. Keputusan ini muncul hanya sepekan setelah Trump menandatangani kesepakatan impor diesel dengan Rusia, seraya menyalahkan Ukraina atas kenaikan harga bahan bakar global akibat serangan-serangan Ukraina terhadap fasilitas-fasilitas Rusia.

Trump menuai kritik dari sejumlah anggota parlemen AS baik dari Partai Republik maupun Demokrat terkait kebijakan pelonggaran sanksi terhadap Rusia tersebut.

Presiden AS ini tengah menghadapi masalah kenaikan harga bahan bakar yang telah berlangsung selama berbulan-bulan, sebuah situasi yang berpotensi memengaruhi prospek Partai Republik dalam pemilihan umum paruh waktu mendatang.

 

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