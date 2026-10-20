Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kepala BGN Tegaskan Tak Intervensi Kasus Pegawai Dapur MBG Dicambuk 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |09:43 WIB
Kepala BGN Tegaskan Tak Intervensi Kasus Pegawai Dapur MBG Dicambuk 
Kepala BGN Sudaryono (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tidak akan mengintervensi proses hukum terkait kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Purwakarta terhadap Kepala SPPG. BGN mempersilakan korban menempuh jalur hukum apabila merasa dirugikan atas tindakan tersebut.

Kepala BGN, Sudaryono menegaskan pihaknya tidak akan menghalangi proses hukum jika korban memutuskan melaporkan kasus dugaan penganiayaan tersebut kepada pihak kepolisian.

"Gak ada masalah, kita intinya, kita lihat apa, intinya kita hasil pemeriksaannya seperti apa, ya, terus kemudian seperti apa deliknya. Saya, intinya, saya tidak ada intervensi," tegas Sudaryono, Selasa (20/10/2026).

Sudaryono juga memastikan BGN akan melakukan pemeriksaan secara adil terhadap pihak-pihak yang terlibat. Ia juga menyatakan siap menerima hasil pemeriksaan beserta rekomendasi yang diberikan.

"Kita periksa seadil mungkin, kita periksa sebaik mungkin. Apapun rekomendasinya, saya tidak ada masalah. Jadi, kalau misalnya ada yang merasa dirugikan, kemudian ada yang melaporkan dengan delik tertentu, kita persilakan," pungkasnya.

Adapun kasus ini mencuat setelah video dugaan penganiayaan di lingkungan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor viral di media sosial.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/320/3248869/sudaryono-anHM_large.jpg
BGN Pantau Dapur MBG Lewat CCTV Berbasis AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/455/3246091/bgn-KIol_large.jpg
Tak Lagi Rp6 Juta, BGN Pastikan Dapur MBG Tetap Cuan dengan Insentif Rp2.000 per Porsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/320/3246058/bgn-xi5z_large.jpg
Insentif SPPG MBG Dipangkas Jadi Rp2.000 per Porsi, Kepala BGN: Ada Untungnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/320/3242709/anggaran-C7Wd_large.png
Anggaran BGN 2027 Rp240,2 Triliun, MBG Dapat Jatah 99,84 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/320/3241684/kepala_bgn_sudaryono-54SM_large.jpg
BGN Akan Bangun SPPG di Wilayah 3T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/320/3240095/mbg-tYJV_large.jpg
BGN Sebut 80 Persen Kasus Keracunan MBG Dipicu Pelanggaran SOP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement