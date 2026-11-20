Kepala BGN Sudaryono: Prioritas MBG ke Daerah Terpencil dan Stunting Tinggi

JAMBI - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa daerah terpencil, wilayah terluar, dan daerah dengan angka stunting tinggi menjadi prioritas dalam perluasan jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar saat menghadiri pengukuhan pengurus DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Jambi, Kamis (19/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menyebut masih terdapat sejumlah wilayah yang belum terjangkau program MBG dan perlu segera mendapatkan perhatian.

"Masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh MBG dan ini menjadi prioritas bagi kami. Tadi sudah ada beberapa daftarnya. Kami akan cek dan kami akan segerakan, khususnya untuk daerah-daerah yang memang daerah yang jauh, daerah terluar, daerah terpencil, dan daerah-daerah dengan stunting yang tinggi dan tinggi sekali," ujar Sudaryono.

Dia menjelaskan, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga menjangkau masyarakat yang membutuhkan intervensi pemenuhan gizi.

Di sisi lain, Sudaryono menegaskan BGN terus memperkuat tata kelola dan pengawasan pelaksanaan program. Pembenahan dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan serta pelaksanaan MBG berjalan sesuai dengan ketentuan.

Dia mengatakan, sejumlah kebijakan pengawasan kini diperketat, mulai dari kewajiban pelaporan penggunaan dana harian, peningkatan pengawasan terhadap dapur, hingga pengembangan sistem kamera pengawas atau CCTV yang terpusat.

"Yang dulu mungkin pengawasan tidak begitu ketat, sekarang kita ketat. Akuntabilitas sekarang lebih diperjelas. Laporan penggunaan dana harian juga kita wajibkan. Kemudian dapur-dapur itu kemudian kita awasi. Sekarang lagi fokus untuk CCTV tersentral dan lain sebagainya," ungkapnya.