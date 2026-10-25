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Mengapa Debt Collector Sering Disebut Mata Elang (Matel)? Ini Penjelasannya

Niken Wulandari , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |16:03 WIB
Mengapa Debt Collector Sering Disebut Mata Elang (Matel)? Ini Penjelasannya
Mengapa debt collector sering disebut mata elang (matel)? Ini penjelasannya. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – Mengapa debt collector sering disebut mata elang (matel)? Ini penjelasannya. 

Sebutan ini kerap terdengar dalam perbincangan masyarakat mengenai penagihan kendaraan kredit di jalan raya. Bagi sebagian masyarakat, istilah tersebut sudah tidak asing, terutama bagi mereka yang memiliki kendaraan dengan skema cicilan.

Lantas, mengapa debt collector disebut mata elang?

Asal Sebutan Mata Elang

Berdasarkan sejumlah sumber yang dihimpun, mata elang atau matel merupakan sebutan populer di masyarakat untuk debt collector lapangan yang ditunjuk oleh perusahaan pembiayaan atau bank. Tugas mereka adalah menagih tunggakan atau menarik barang jaminan, terutama sepeda motor dan mobil kredit yang cicilannya menunggak.

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