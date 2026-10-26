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HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Menguat Tipis ke Level 5.442

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |09:32 WIB
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke Level 5.442
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal pekan ini, Senin (26/10/2026). (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal pekan ini, Senin (26/10/2026). IHSG naik 0,06 persen ke level 5.442.

Volume transaksi tercatat sebanyak 125,2 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp252 miliar. Sementara itu, frekuensi perdagangan mencapai sekitar 32 ribu kali transaksi.

Sebanyak 222 saham menguat, 100 saham melemah, dan 641 saham lainnya stagnan. Adapun kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp9,5 triliun.

Dari jajaran saham dengan kenaikan tertinggi (top gainers), Perdana Bangun Pusaka (KONI) memimpin dengan penguatan sebesar 25,00 persen. Selanjutnya, Mitra Komunikasi Nusantara (MKNT) naik 16,67 persen, sedangkan Pioneerindo Gourmet International (PTSP) menguat 15,56 persen.

Di sisi lain, saham dengan penurunan terbesar (top losers) dipimpin oleh Abadi Lestari Indonesia (RLCO), yang melemah 6,93 persen. Berikutnya, Multi Medika Internasional (MMIX) turun 6,67 persen dan Sinergi Multi Lestarindo (SMLE) terkoreksi 6,67 persen.

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