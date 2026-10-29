Gelar InnovAsia di Jakarta, BEI dan Nasdaq Dorong Perluasan Akses Pasar Global dan Pengawasan Perdagangan

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) berkolaborasi dengan Nasdaq menggelar forum bertajuk InnovAsia di Jakarta. Forum ini dihadirkan untuk mendiskusikan transformasi struktur pasar keuangan global, pengembangan aktivitas perdagangan luar negeri (offshore trading), hingga penguatan infrastruktur dan integritas pasar modal Indonesia.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irvan Susandy mengatakan, dinamika pasar keuangan global yang bergerak cepat menuntut kelincahan dan kesiapan bursa domestik dalam meningkatkan daya saing.

"Pasar keuangan global yang berubah dengan cepat menuntut kelincahan yang lebih besar. Inovasi produk, infrastruktur perdagangan yang andal, serta standar perlindungan investor yang tinggi merupakan pilar-pilar utama yang menopang daya saing bursa kita," ujar Irvan dalam Seminar InnovAsia di Main Hall BEI, Kamis (29/10/2026).

Irvan menjelaskan bahwa visi jangka panjang BEI adalah membuka akses dua arah bagi pemodal, yakni mempermudah investor domestik melakukan diversifikasi ke instrumen global sekaligus meningkatkan kepercayaan investor internasional untuk masuk ke pasar saham Indonesia.

"Forum ini dibangun di atas upaya berkelanjutan kami untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan ekosistem perdagangan global, khususnya dengan mendukung pengembangan produk dan aktivitas perdagangan luar negeri (offshore trading) di pasar modal kita. Lebih dari itu, visi kami yang lebih luas bukan hanya memberdayakan investor domestik agar dapat terdiversifikasi ke instrumen global dengan mudah, melainkan juga membangun infrastruktur dan kepercayaan yang andal guna membuat investasi di pasar saham Indonesia lebih mudah diakses oleh pelaku pasar internasional," jelas Irvan.

Rangkaian sesi pada forum ini mencakup pembahasan struktur likuiditas pasar ekuitas AS, mekanisme kliring ekuitas AS bagi pelaku pasar Indonesia, hingga pengawasan perdagangan (trade surveillance) efektif untuk menjaga integritas pasar.