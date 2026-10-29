Harga Tiket Pesawat Turun 12 Persen Selama Libur Nataru, Catat Tanggalnya

JAKARTA - Pemerintah memproyeksikan harga tiket pesawat turun sekitar 11-12 persen selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Penurunan harga tiket pesawat tersebut didorong oleh pemberian stimulus berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan diskon sejumlah layanan kebandarudaraan.



Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Lukman F Laisa mengatakan, stimulus diberikan untuk menjaga keterjangkauan harga tiket pesawat bagi masyarakat yang bepergian menggunakan transportasi udara selama libur akhir tahun.



"Melalui kebijakan tersebut, harga tiket pesawat diproyeksikan dapat turun sekitar 11-12 persen. Namun, besaran penurunan harga dapat bervariasi tergantung rute, jadwal penerbangan, komponen tarif, dan ketersediaan kursi," kata Lukman dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (29/10/2026).



Dia menjelaskan, pemerintah menerapkan dua instrumen stimulus untuk menekan biaya perjalanan udara. Pertama, PPN DTP sebesar 11 persen atas jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2026.



Kedua, pemerintah memberikan diskon sebesar 50 persen untuk Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U/PSC) serta Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) di bandara yang dikelola badan usaha bandar udara dan pemerintah daerah.



Selain itu, pemerintah memberikan pengurangan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 50 persen untuk pelayanan jasa kebandarudaraan pada Unit Penyelenggara Bandar Udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.



Kebijakan pengurangan biaya layanan bandara tersebut diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP-DJPU 237 Tahun 2026.



Lukman menyebutkan, stimulus berlaku untuk penerbangan pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Sementara itu, periode pembelian tiket berlangsung mulai 20 Oktober 2026 hingga 10 Januari 2027, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.