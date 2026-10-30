IHSG Merosot 1,30 Persen ke Level 5.031 pada Sesi I

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih melanjutkan pelemahan hingga sesi I perdagangan Jumat (30/10/2026). (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih melanjutkan pelemahan hingga sesi I perdagangan Jumat (30/10/2026). IHSG terkoreksi 1,30 persen atau turun ke level 5.031.

Pelemahan juga terjadi pada sejumlah indeks saham lainnya. Indeks LQ45 turun 0,67 persen ke level 511,829. Indeks IDXLQ45LCL melemah 0,83 persen menjadi 71,999, sedangkan IDX30 terkoreksi 0,39 persen ke level 288,209. Sementara itu, IDX80 turun 1,05 persen menjadi 74,855.

Tekanan jual terlihat dari pergerakan mayoritas saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebanyak 383 saham melemah, sedangkan 105 saham menguat dan 475 saham tidak mengalami perubahan.

Dari sisi aktivitas perdagangan, nilai transaksi tercatat mencapai Rp383,5 miliar dengan volume sebanyak 1,417 miliar saham. Frekuensi transaksi mencapai 44.200 kali. Sementara itu, kapitalisasi pasar BEI tercatat sebesar Rp8.881 triliun.

Di tengah pelemahan IHSG, sejumlah saham masih mampu mencatatkan penguatan signifikan. Samindo Resources Tbk. (MYOH) memimpin daftar saham dengan kenaikan tertinggi (top gainers), yakni sebesar 21,11 persen ke level Rp1.090.