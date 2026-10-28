IHSG Ditutup Menguat 0,31 Persen ke Level 5.282

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 16,18 poin atau 0,31 persen ke level 5.282,31. Penguatan terjadi setelah indeks bergerak fluktuatif dan sempat tertekan hingga menyentuh level terendah 5.167,34.

Berdasarkan data perdagangan, IHSG dibuka pada level 5.249,07, lebih rendah dibandingkan penutupan sebelumnya di posisi 5.266,13. Sepanjang perdagangan, indeks bergerak di rentang 5.167,34 hingga 5.282,31 sebelum akhirnya ditutup di level tertinggi hari itu.

Dari sisi aktivitas transaksi, nilai perdagangan saham tercatat mencapai Rp15,81 triliun dengan volume sebanyak 31,50 miliar saham. Frekuensi transaksi mencapai 1,539 juta kali, sementara kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp9.252 triliun.

Meski IHSG berakhir di zona hijau, tekanan jual masih mendominasi perdagangan saham. Sebanyak 429 saham ditutup melemah, sedangkan 281 saham menguat dan 253 saham tidak mengalami perubahan harga.

Di tengah pergerakan pasar tersebut, saham PT Mitra Energi Persada Tbk (KOPI) memimpin daftar saham dengan kenaikan tertinggi atau top gainers. Saham KOPI melonjak 26,17 persen ke level Rp188 per saham.

Posisi berikutnya ditempati PT Koka Indonesia Tbk (KOKA) yang menguat 22,12 persen menjadi Rp138 per saham. Saham DIRE Ciptadana Properti Perhotelan Padjadjaran (XCIS) juga naik 19,12 persen ke level Rp81.

Selanjutnya, saham PT Panca Budi Idaman Tbk. (PBID) meningkat 13,33 persen menjadi Rp595 per saham. Sementara itu, PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. (MKNT) menguat 12,50 persen ke level Rp9 per saham.