IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 5.266

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup ke zona merah pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini melemah 106 poin atau turun 1,99 persen ke level 5.266.

Pada penutupan perdagangan, Selasa (27/10/2026), terdapat 101 saham menguat, 647 saham melemah dan 215 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp34,8 triliun dari 17,3 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,69 persen ke 533, indeks JII turun 2,70 persen ke 307, indeks IDX30 turun 1,49 persen ke 299 dan indeks MNC36 turun 1,32 persen ke 235.

Kemudian indeks sektoral semua berada di zona merah yaitu energi, konsumer non siklikal, infrastruktur, properti, bahan baku, transportasi, kesehatan, konsumer siklikal, keuangan dan teknologi, kecuali sektor industri menguat.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA) naik 33,33 persen ke Rp24, PT Platinum Wahab Nusantara Tbk (TGUK) naik 23,46 persen ke Rp100, dan saham PT Apollo Global Interactive Tbk (BOGA) naik 22,88 persen ke Rp1.880.