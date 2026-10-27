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IHSG Melemah 0,32 Persen ke Level 5.355 pada Sesi I

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |12:26 WIB
IHSG Melemah 0,32 Persen ke Level 5.355 pada Sesi I
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih bertahan di zona merah hingga akhir sesi I perdagangan Selasa (27/10/2026). (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra Setiawan)
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JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih bertahan di zona merah hingga akhir sesi I perdagangan Selasa (27/10/2026). IHSG melemah 0,32 persen ke level 5.355.

Sepanjang perdagangan sesi I, IHSG bergerak fluktuatif. Setelah dibuka melemah, indeks sempat menguat sebelum kembali terkoreksi menjelang akhir sesi pertama.

Pergerakan sejumlah indeks saham lainnya bervariasi. Indeks LQ45 turun 0,10 persen ke level 541,632, sedangkan IDX LQ45 Low Carbon Leaders (IDXLQ45LCL) melemah 0,57 persen ke level 76,484. IDX30 terkoreksi 0,20 persen ke level 303,543, sementara IDX80 menguat 0,04 persen ke level 80,212.

Sebelumnya, IHSG tercatat melemah 0,07 persen ke level 5.369. Pada perdagangan tersebut, sebanyak 300 saham menguat, 147 saham melemah, dan 516 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi tercatat sebesar Rp743 miliar dengan volume perdagangan mencapai 262 juta saham.

Sementara itu, indeks LQ45 melemah 0,18 persen ke level 541. Indeks Jakarta Islamic Index (JII) menguat 0,27 persen ke level 317, sedangkan indeks MNC36 turun 0,30 persen ke level 238. Indeks IDX30 juga melemah 0,32 persen ke level 303.

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