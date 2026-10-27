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IHSG Dibuka Melemah 0,28 Persen ke Level 5.357

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |09:17 WIB
IHSG Dibuka Melemah 0,28 Persen ke Level 5.357
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Selasa (27/10/2026). (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra Setiawan)
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JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Selasa (27/10/2026). IHSG turun 0,28% ke level 5.357.

Satu menit setelah pembukaan, IHSG tercatat melemah 0,07% ke level 5.369. Pada perdagangan awal, sebanyak 300 saham menguat, 147 saham melemah, dan 516 saham stagnan. Nilai transaksi tercatat mencapai Rp743 miliar dengan volume perdagangan sebanyak 262 juta saham.

Sementara itu, indeks LQ45 melemah 0,18% ke level 541. Indeks Jakarta Islamic Index (JII) menguat 0,27% ke level 317, sedangkan indeks MNC36 turun 0,30% ke level 238 dan IDX30 melemah 0,32% ke level 303.

Pada perdagangan sektoral, sektor energi, barang konsumen primer (consumer non-cyclicals), barang konsumen nonprimer (consumer cyclicals), bahan baku, transportasi, industri, dan kesehatan berada di zona hijau.

Sebaliknya, sektor keuangan, infrastruktur, properti, dan teknologi berada di zona merah.

Tiga saham yang masuk dalam jajaran top gainers adalah PT Platinum Wahab Nusantara Tbk (TGUK), PT Ancora Indonesia Resources Tbk (OKAS), dan Reksa Dana Indeks Batavia SRI-KEHATI ETF.

Sementara itu, saham yang masuk dalam jajaran top losers adalah PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK), PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA), dan PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (RLCO).

(Feby Novalius)

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