IHSG Dibuka Anjlok 1,34 Persen ke Level 5.195

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan pelemahan pada pembukaan perdagangan Rabu (28/10/2026). (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan pelemahan pada pembukaan perdagangan Rabu (28/10/2026). IHSG turun 1,34% ke level 5.195.

Mayoritas indeks saham juga bergerak di zona merah. Indeks LQ45 turun 1,47% ke level 525,186. Indeks IDXLQ45LCL melemah 1,47% ke 74,513, IDX30 turun 1,63% ke 294,736, dan IDX80 melemah 1,56% ke 77,403.

Pada perdagangan sebelumnya, Selasa (27/10/2026), IHSG ditutup melemah 106 poin atau 1,99% ke level 5.266.

Berdasarkan data penutupan perdagangan Selasa, sebanyak 101 saham menguat, 647 saham melemah, dan 215 saham stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp34,8 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 17,3 miliar saham.

Sejumlah indeks lainnya juga ditutup melemah. Indeks LQ45 turun 1,69% ke level 533, JII melemah 2,70% ke 307, IDX30 turun 1,49% ke 299, dan MNC36 melemah 1,32% ke 235.