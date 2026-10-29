IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 5.098

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 184,25 poin atau turun 3,49 persen ke level 5.098 pada sesi terakhir perdagangan Kamis (29/10/2026).

Pada penutupan perdagangan,terdapat 104 saham menguat, 653 saham melemah dan 206 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,1 triliun dari 22,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 4,48 persen ke 515, indeks JII turun 4,04 persen ke 291, indeks IDX30 turun 4,49 persen ke 289 dan indeks MNC36 turun 4,43 persen ke 228.

Kemudian indeks sektoral semua berada di zona merah yaitu energi, konsumer non siklikal, infrastruktur, properti, bahan baku, industri, transportasi, kesehatan, konsumer siklikal, keuangan dan teknologi.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu DIRE Ciptadana Properti Perhotelan Padjajaran naik 28,40 persen ke Rp104, PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA) naik 24,86 persen ke Rp4.420, dan saham PT Yanaprima Hastapersada Tbk (YPAS) naik 24,85 persen ke Rp1.055.