IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 5.373

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 66,17 poin atau turun 1,22 persen ke level 5.373 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Senin (26/10/2026).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 174 saham menguat, 542 saham melemah dan 247 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp33,5 triliun dari 14,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,89 persen ke 542, indeks JII turun 1,01 persen ke 316, indeks IDX30 melemah 0,67 persen ke 304 dan indeks MNC36 melemah 0,79 persen ke 238.

Kemudian indeks sektoral semua berada di zona merah yaitu energi, konsumer non siklikal, infrastruktur, properti, bahan baku, industri, transportasi, kesehatan, konsumer siklikal, keuangan dan teknologi.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Quantum Clovera Investama Tbk (KREN) naik 26,67 persen ke Rp19, PT Andira Agro Tbk (ANDI) naik 25 persen ke Rp35, dan saham Premier ETF SMInfra18 naik 20,07 persen ke Rp329.