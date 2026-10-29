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IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 5.305

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |09:32 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 5.305
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 5.305 (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,43 persen ke level 5.305 pada perdagangan hari ini, Kamis (29/10/2026)

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 0,69 persen ke level 5.318, dengan 354 saham di zona hijau, 112 melemah, dan 497 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp321 miliar, dengan volume 1,0 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,59 persen ke 542, indeks JII naik 1,31 persen ke 307, indeks MNC36 menguat 0,66 persen ke 240, dan IDX30 menguat 0,60 persen ke 304.

Untuk indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau seperti energi, konsumer non siklikal, properti, teknologi, konsumer siklikal, keuangan, bahan baku, transportasi, industri, kesehatan, dan yang melemah hanya infrastruktur.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain RDI Insight ETF FTSE Indonesia Low Volatility Factor, Reksa Dana Indeks Premier ETF FTSE Indonesia ESG, dan Reksa Dana Indeks Batavia IDX30 ETF.

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI), PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (RLCO) dan PT Alakasa Industrindo Tbk (ALKA).

(Dani Jumadil Akhir)

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