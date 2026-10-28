IHSG Merosot 1,71 Persen ke Level 5.176 pada Sesi I

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan pelemahan hingga sesi I perdagangan Rabu (28/10/2026). (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan pelemahan hingga sesi I perdagangan Rabu (28/10/2026). IHSG anjlok 1,71% ke level 5.176.

Sejumlah indeks saham lainnya juga melemah. Indeks LQ45 turun 1,43% ke level 525,419, sedangkan IDXLQ45LCL merosot 1,59% ke level 74,420.

Selanjutnya, indeks IDX30 turun 1,43% ke level 295,344, IDX80 melemah 2,00% ke level 77,057, dan IDXESGL turun 1,54% ke level 89,006.

Pada perdagangan Selasa (27/10/2026), IHSG juga ditutup di zona merah. Indeks melemah 106 poin atau 1,99% ke level 5.266.

Pada penutupan perdagangan tersebut, sebanyak 101 saham menguat, 647 saham melemah, dan 215 saham stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp34,8 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 17,3 miliar saham.