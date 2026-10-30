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IHSG Turun ke 5.066 di Awal Perdagangan, 383 Saham Terkoreksi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |09:25 WIB
IHSG Turun ke 5.066 di Awal Perdagangan, 383 Saham Terkoreksi
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah ke level 5.066,94 pada perdagangan Jumat (30/10/2026). (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra Setiawan)
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JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah ke level 5.066,94 pada perdagangan Jumat (30/10/2026). Tekanan jual mendominasi perdagangan awal dengan mayoritas saham bergerak di zona merah.

Pada awal sesi perdagangan, jumlah saham yang melemah tercatat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan saham yang menguat. Sebanyak 383 saham terkoreksi, sedangkan 105 saham menguat dan 475 saham tidak mengalami perubahan.

Kondisi tersebut menunjukkan tekanan jual terjadi pada sebagian besar saham di pasar domestik.

Dari sisi aktivitas perdagangan, nilai transaksi tercatat mencapai Rp383,5 miliar dengan volume sebanyak 1,417 miliar saham. Frekuensi transaksi mencapai 44.200 kali, sementara kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (BEI) tercatat sebesar Rp8.881 triliun.

Di tengah pelemahan IHSG, sejumlah saham masih mampu mencatatkan penguatan signifikan. Samindo Resources Tbk. (MYOH) memimpin daftar saham dengan kenaikan tertinggi (top gainers), yakni sebesar 21,11 persen ke level Rp1.090 per saham.

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