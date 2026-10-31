Siap Melantai di Bursa, 9 Perusahaan Antre IPO di BEI

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat masih terdapat sembilan perusahaan dalam antrean (pipeline) untuk menggelar penawaran umum perdana saham. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat masih terdapat sembilan perusahaan dalam antrean (pipeline) untuk menggelar penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO).

Jumlah tersebut tidak bertambah dibandingkan dengan data BEI dua bulan sebelumnya yang mencatat tujuh perusahaan dalam antrean pencatatan saham.

"Hingga saat ini, terdapat 9 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI," tulis dokumen resmi pipeline BEI, dikutip Sabtu (31/10/2026).

Berdasarkan klasifikasi skala aset, sebanyak lima perusahaan calon emiten memiliki aset berskala menengah, yakni dalam rentang Rp50 miliar hingga Rp250 miliar.

Sementara itu, tiga perusahaan memiliki aset berskala besar, yakni di atas Rp250 miliar, sedangkan satu perusahaan memiliki aset berskala kecil, yakni di bawah Rp50 miliar.