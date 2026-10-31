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8 Bos Sawit Indonesia yang Menghadap Menteri Singapura, Ini Daftarnya

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 31 Oktober 2026 |06:19 WIB
8 Bos Sawit Indonesia yang Menghadap Menteri Singapura, Ini Daftarnya
Sawit (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Berikut daftar bos sawit Indonesia yang menghadap menteri Singapura pada Rabu 28 Oktober 2026. Pemerintah Singapura diketahui memanggil petinggi dari 10 korporasi perkebunan dan kehutanan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Pemimpin perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia ini bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Senior K Shanmugam, dan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Grace Fu.

Pertemuan tersebut berlangsung kurang dari setengah jam dihadiri perwakilan Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri-Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, dan Sinar Mas Group.

Lalu siapa saja mereka? Berikut ini daftar bos sawit Indonesia yang menghadap menteri Singapura, Jakarta.

1. CEO sekaligus Executive Chairman Bumitama Agri: Lim Gunawan Hariyanto

2. CEO sekaligus Executive Director First Resources: Ciliandra Fangiono

 

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Topik Artikel :
singapura Sawit bos sawit CPO
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