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PLTP Kamojang-Darajat Perkuat Pasokan Listrik Berbasis Energi Panas Bumi

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |21:04 WIB
PLTP Kamojang-Darajat Perkuat Pasokan Listrik Berbasis Energi Panas Bumi
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang-Darajat terus menjadi bagian memperkuat ketahanan energi. (Foto: Okezone.com/PLN IP)
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JAKARTA – Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang-Darajat terus menjadi bagian memperkuat ketahanan energi melalui penyediaan listrik yang andal dan berkelanjutan. Untuk menjaga keandalan operasional pembangkit, penerapan standar keselamatan ketenagalistrikan menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaannya.

PLTP Kamojang-Darajat yang dikelola PT PLN Indonesia Power (PLN IP) melalui Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Kamojang menerapkan penguatan budaya keselamatan, kedisiplinan prosedur kerja, serta evaluasi operasional secara berkelanjutan.

Langkah tersebut bertujuan meminimalkan risiko kecelakaan kerja, melindungi pekerja dan aset pembangkit, serta menjaga keberlangsungan produksi listrik.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan pembangunan sektor energi harus memperhatikan aspek ketahanan, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Menurutnya, pengembangan sektor energi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mendukung kemandirian energi nasional.

“Penghargaan Energi Subroto bukan hanya penghargaan bagi para penerima malam ini, tetapi juga bentuk penghormatan kepada seluruh insan energi dan sumber daya mineral yang telah memberikan pengabdian terbaiknya bagi bangsa dan negara, termasuk dalam mendorong ketahanan dan kemandirian energi,” ujar Yuliot, Jumat (6/11/2026).

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