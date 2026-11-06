Harga Bitcoin Kembali Naik, Investor Jangan Terjebak FOMO

JAKARTA - Harga Bitcoin kembali menembus USD80.000 setelah mengalami tekanan pada akhir Oktober. Berdasarkan data pada CoinMarketCap, Bitcoin diperdagangkan di kisaran USD80.500-USD80.700, naik lebih dari 6% dalam 24 jam pada 5 November 2026.

Pergerakan harga Bitcoin ini sebagai indikasi positif pemulihan sentimen pasar, meskipun keberlanjutannya masih dipengaruhi oleh perkembangan data ekonomi global. Pergerakan positif ini dinilai menunjukkan mulai membaiknya minat pelaku pasar setelah periode penuh ketidakpastian.

“Penguatan ini menjadi perkembangan positif karena menunjukkan pasar mulai merespons kejelasan situasi global. Kami melihat adanya momentum pemulihan, tetapi kenaikan dalam satu atau dua hari belum cukup untuk memastikan arah pasar dalam jangka panjang. Investor tetap perlu memperhatikan likuiditas dan perkembangan data ekonomi,” ujar Chief Marketing Officer Indodax Aloysia Dian di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Secara global, penguatan Bitcoin berlangsung seiring pasar mencermati hasil midterm election di Amerika Serikat. Perubahan komposisi politik setelah kemenangan Partai Demokrat AS menjadi perhatian pelaku pasar dalam menilai proses pembahasan dan arah kebijakan ekonomi serta regulasi ke depan.

Pelaku pasar juga memantau bagaimana perkembangan tersebut dapat membantu untuk menjaga tekanan inflasi dan suku bunga, minat terhadap aset berisiko, termasuk Bitcoin. Namun, dampaknya tidak serta merta berarti menghilangkan seluruh risiko, sehingga perkembangan kebijakan dan volatilitas pasar tetap perlu dicermati.

Di sisi regulasi, perhatian turut tertuju pada kelanjutan pembahasan regulasi kripto, termasuk CLARITY Act serta usulan terkait perluasan peran pengawasan Securities and Exchange Commission (SEC) dan penguatan perlindungan investor. Usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan, sehingga bentuk akhir aturan dan implikasinya belum dapat dipastikan.

Agenda berikutnya yang menjadi perhatian adalah laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat. Data tersebut dapat memengaruhi ekspektasi terhadap kebijakan suku bunga The Fed, yang selanjutnya turut menentukan minat investor terhadap aset berisiko, termasuk kripto.

Di dalam negeri, partisipasi masyarakat dalam ekosistem kripto terus berkembang. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbaru, jumlah investor kripto mencapai sekitar 23,48 juta pada September 2026, tumbuh sekitar 1,16%. Total nilai transaksi pada September 2026 juga tercatat mencapai Rp30,56 triliun, naik sekitar 31,95% dari bulan sebelumnya.