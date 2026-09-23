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Harga Bitcoin Tembus Level Tertinggi USD87.000, Berikut Penopangnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |07:41 WIB
Harga Bitcoin Tembus Level Tertinggi USD87.000, Berikut Penopangnya
Harga Bitcoin Tembus Level Tertinggi USD87.000, Berikut Penopangnya (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Harga Bitcoin (BTC) sempat menembus level tertinggi di USD87.000 pada perdagangan awal pekan ini sejak beberapa bulan terakhir. 

Data CoinMarketCap menunjukkan Bitcoin berhasil menembus angka USD87.200, sebelum bergerak kembali di kisaran USD85.000–USD86.000 pada Selasa 22 September 2026.

Chief Marketing Officer Indodax Aloysia Dian menilai penguatan Bitcoin kali ini didorong oleh beberapa faktor yang datang secara bersamaan, mulai dari masuknya dana institusional, membaiknya sentimen pasar, hingga perkembangan regulasi aset digital di Amerika Serikat.

“Pergerakan Bitcoin kali ini tidak hanya didorong oleh satu faktor. Minat investor institusional kembali menguat, serta sentimen terhadap aset digital juga membaik. Selain itu, perkembangan regulasi di Amerika Serikat turut memperbaiki sentimen terhadap ekosistem aset digital secara lebih luas dan turut mendorong harga Bitcoin,” ujarnya di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Salah satu pendorong utama datang dari arus dana institusional. Berdasarkan SoSoValue, ETF Bitcoin spot di Amerika Serikat mencatat net inflow sekitar USD1,591 miliar pada 17-21 September. 

Sentimen tersebut juga terlihat dari Strategy yang sebelumnya membeli 950 BTC senilai sekitar USD75,7 juta pada 14-20 September, sehingga total kepemilikannya mencapai sekitar 846.000 BTC atau senilai USD63,8 miliar.Sentimen pasar juga mendapat dukungan dari perkembangan regulasi di Amerika Serikat. 

Securities and Exchange Commission (SEC) menerbitkan kebijakan sementara yang membuka ruang lebih luas bagi perdagangan saham yang ditokenisasi melalui blockchain. Kebijakan ini tidak berkaitan langsung dengan Bitcoin, tetapi memperkuat persepsi bahwa teknologi blockchain semakin mendapat ruang dalam sistem keuangan tradisional.  

 

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