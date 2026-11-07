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Jelang Nataru, Peninggian Jalan Semarang–Demak Ditargetkan Rampung 15 Desember

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |22:15 WIB
Jelang Nataru, Peninggian Jalan Semarang–Demak Ditargetkan Rampung 15 Desember
Jalan Semarang-Demak (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan peninggian badan jalan pada jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa, tepatnya jalan nasional ruas Semarang-Demak yang selama ini kerap terdampak genangan banjir rob. 

Peninggian badan jalan dikerjakan pada sejumlah titik untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas, khususnya saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). 

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa ketersediaan infrastruktur konektivitas yang baik menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing bangsa, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta mempercepat pemerataan pembangunan. 

“Kami terus melakukan penanganan dan peningkatan kualitas jalan nasional, terutama pada jalur strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistic,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/11/2026).

Pekerjaan peningkatan jalan jalur Semarang-Demak ditargetkan selesai pada 15 Desember 2026, meliputi peninggian badan jalan ruas Kaligawe arah Demak setinggi 1 meter dengan panjang 1,12 km. 

Kemudian penanganan ruas Simpang 3 Trengguli–Batas Kabupaten Demak/Kudus sepanjang 2,50 km, mencakup penanganan badan jalan, penghamparan lapis perkerasan (layer 2), pengecoran beton, serta pelebaran bahu jalan pada titik-titik yang memerlukan peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan.

 

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