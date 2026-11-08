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5 Fakta RI Tunda Ekspor Listrik ke Singapura hingga Alihkan Jalur Batu Bara 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |08:02 WIB
5 Fakta RI Tunda Ekspor Listrik ke Singapura hingga Alihkan Jalur Batu Bara 
5 Fakta RI Tunda Ekspor Listrik ke Singapura hingga Alihkan Jalur Batu Bara (Foto: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia/Tangkapan Layar)
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JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan, Indonesia menunda ekspor listrik ke Singapura. Kebijakan penundaan ekspor listrik tersebut mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu, sebelum menjual listrik ke negara-negara lain. 

Selain menunda ekspor listrik, Pemerintah juga akan mengalihkan jalur ekspor komoditas sumber daya alam tidak lagi transit ke negara Singapura.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta Indonesia menunda ekspor listrik ke Singapura hingga mengalihkan jalur ekspor batu bara, Jakarta, Minggu (8/11/2026).

1. Indonesia Tunda Ekspor Listrik

Bahlil yang juga menjabat Menteri ESDM menegaskan, Indonesia menunda ekspor listrik Singapura. Kebutuhan dalam negeri menjadi prioritas sebelum melakukan ekspor listrik.

"Saya sudah mengumumkan untuk Indonesia belum dalam waktu dekat belum bisa mengekspor listrik. Kita masih butuh listrik. Enggak ada," ujar Bahlil dalam acara Minerba Convex 2026, Senin (2/11/2026).

2. Bahlil Minta Danantara Jangan Mau Dilobi

Bahlil juga meminta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk tidak menerima lobi-lobi atau tawaran tambahan dari Singapura, ketika mengajukan permintaan pengiriman listrik dari Indonesia. 

"Saya sudah kasih tahu Danantara, jangan kamu mau dilobi-lobi. Enggak ada. Izin itu ada di (Kementerian) ESDM, bukan Danantara," tegasnya.

3. Tarik Ulur Ekspor Listrik

Sebelumnya, Bahlil sempat mengumumkan rencana Pemerintah untuk melakukan ekspor listrik ke Singapura. Namun hingga pertengahan tahun ini, rencana tersebut masih belum terealisasi. Salah satu kendalanya mengenai harga listrik yang ditawar oleh Singapura belum bisa diterima oleh Pemerintah. 

Bahlil mengatakan penetapan harga listrik yang akan dijual ke Singapura harus memberikan keuntungan seimbang bagi Indonesia dan Singapura. Regulasi di Indonesia menempatkan kewenangan penetapan harga tersebut pada pemerintah. 

"Nah, terkait dengan harga listrik ke Singapura, proses tahapannya berjalan, tetapi kita masih menegosiasikan harga. Regulasi kita memang menempatkan harga itu di pemerintah. Kita ingin ada win-win, saling menguntungkan. Kerja sama itu harus saling menguntungkan kedua pihak. Tinggal di titik itu saja dan saya pikir sebentar lagi akan ada titik temu," ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Selasa (7/7/2026).

Sebagai informasi, Ekspor listrik merupakan salah satu dari 26 kesepakatan yang dijalin oleh Pemerintah Indonesia dengan Singapura, dalam kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta, pada Senin (6/7) lalu. 

Selain sektor energi, pertemuan Indonesia dan Singapura juga membahas berbagai agenda kerja sama bilateral, mulai dari perdagangan, investasi, konektivitas, ekonomi digital, keamanan siber, hingga pertahanan.

 

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