Pasar Kripto Diproyeksi Melesat pada 2027, Bitcoin Bergerak di USD75.000–USD85.000

Pasar aset kripto diperkirakan berpeluang menguat pada kuartal I-2027 seiring potensi penurunan suku bunga Amerika Serikat. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Pasar aset kripto diperkirakan berpeluang menguat pada kuartal I-2027 seiring potensi penurunan suku bunga Amerika Serikat (AS) dan inflasi yang lebih terkendali. Sementara itu, harga Bitcoin diproyeksikan masih bergerak mendatar hingga akhir 2026 di kisaran USD75.000–USD85.000.

Pergerakan pasar kripto saat ini masih dipengaruhi ketidakpastian ekonomi global dan arah kebijakan moneter AS. Sikap hawkish bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), menjadi salah satu faktor yang menahan pemulihan harga aset kripto.

"Untuk sementara, prediksi kita sampai akhir tahun masih sideways di kisaran USD75.000 hingga USD85.000 karena belum ada katalis positif yang kuat," ujar Founder dan CEO TRIV Group, Gabriel Rey, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, peluang pemulihan pasar kripto dapat terbuka pada awal 2027 apabila The Fed mulai menurunkan suku bunga dan inflasi AS tetap terkendali.

"Kemungkinan kita akan melihat perkembangan positif pada kuartal I-2027 ketika diprediksi mulai terjadi penurunan suku bunga dan inflasi terkendali," katanya.