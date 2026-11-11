Apakah Usia 35 Tahun Masih Bisa Ikut CPNS 2027? Ini Syarat Terbarunya

JAKARTA - Apakah usia 35 tahun masih bisa ikut CPNS 2027? Pemerintah berencana membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada November 2026. Langkah itu dilakukan untuk penyegaran terhadap abdi negara yang telah memasuki masa pensiun.

"Pada kesempatan yang baik ini kami ingin juga mengumumkan bahwa pemerintah akan melakukan proses rekrutmen CPNS, ya, yang memang kita perlukan di dalam rangka satu, melakukan penyegaran terhadap komposisi PNS kita karena secara alamiah tentu setiap tahun ada PNS kita yang memasuki usia pensiun, itu yang pertama," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, pelaksanaan program pemerintah prioritas membutuhkan pengawalan.

Untuk itu, ia berkata, Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk melakukan rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan tahun ini.

"Rencana bulan November ini juga akan sudah dilakukan proses pendaftaran ya Bu Menpan RB nanti yang akan menjadi ketua tim panitianya," ucap Prasetyo.

Lantas apakah usia 35 tahun masih bisa ikut CPNS 2027? Berikut data dari Okezone, Rabu (11/10/2026).

Secara umum, usia 35 tahun masih bisa mengikuti seleksi CPNS 2027 selama Anda mendaftar pada saat usia Anda belum melewati batas maksimal yang ditentukan (maksimal tepat berusia 35 tahun saat pendaftaran).