UNTD Buka-bukaan soal Bisnis Sepeda dan Motor Listrik

JAKARTA - PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD) memperkuat strategi pengembangan bisnis melalui inovasi produk dan ekspansi portofolio pada segmen sepeda serta motor listrik.

Strategi tersebut menjadi bagian dari langkah Perseroan dalam mengoptimalkan potensi kedua lini bisnis sekaligus memperkuat daya saing di tengah perkembangan industri mobilitas dan kendaraan listrik nasional.

Direktur Terang Dunia Internusa Andrew Mulyadi mengatakan, Perseroan akan terus mengoptimalkan peluang pertumbuhan melalui pengembangan produk dan perluasan pasar pada kedua segmen bisnis tersebut.

"Kami melihat bahwa inovasi dan pengembangan produk memiliki peran penting dalam menjaga daya saing Perseroan. Kehadiran tipe-tipe terbaru United E-Motor telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan penjualan, dan kami akan terus mengembangkan lini produk ini sesuai dengan kebutuhan pasar," ujar Andrew dalam public expose 2026 yang dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Pada lini kendaraan listrik, UNTD mencatat perkembangan positif pada bisnis United E-Motor. Peningkatan penjualan didukung oleh kehadiran sejumlah tipe motor listrik terbaru yang telah dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

UNTD juga terus mengembangkan teknologi dan kualitas produk, termasuk penggunaan baterai lithium pada jajaran kendaraan listriknya. Pengembangan tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing produk sekaligus memperluas penetrasi pasar kendaraan listrik di Indonesia.

Sementara itu, pada segmen sepeda, UNTD tengah menyiapkan peluncuran rangkaian produk terbaru seri 2027 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir 2026.

Produk-produk tersebut akan menghadirkan pengembangan desain dan inovasi yang disesuaikan dengan tren serta kebutuhan pasar. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat portofolio United Bike sekaligus menjaga posisi Perseroan di industri sepeda nasional.

Dia menambahkan, Perseroan juga tengah mempersiapkan koleksi sepeda seri 2027 yang akan diluncurkan pada akhir tahun ini. Selain pengembangan produk, UNTD turut memperhatikan aspek tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan penguatan layanan kepada konsumen. Produk yang dikembangkan Perseroan disebut telah dipersiapkan dengan kandungan TKDN di atas 60 persen.