Ketahanan Energi, Biodiesel Hemat Devisa hingga Rp130,21 Triliun

JAKARTA - Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) terus mendorong penguatan ekosistem bioenergi nasional melalui fasilitasi dialog kebijakan dan kolaborasi lintas sektor.

Biodiesel telah menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan energi nasional. Pada 2025, pemanfaatan biodiesel mencapai 14,2 juta kiloliter (kL) dan berhasil menghemat devisa negara sebesar Rp 130,21 triliun.

Capaian ini sejalan dengan upaya pemerintah mengurangi ketergantungan pada impor solar sekaligus mendorong hilirisasi sawit didalam negeri.

Ketua Umum METI, Norman Ginting menegaskan pentingnya peran biodiesel dalam transisi energi nasional.

"Biodiesel membuktikan bahwa energi terbarukan dapat memberikan manfaat nyata, mulai dari penghematan devisa, berkurangnya impor solar hingga nilai tambah bagi industri dalam negeri. Tugas kita bersama adalah memastikan program ini terus berjalan secara berkelanjutan,” ujar Norman Ginting pada Jumat (13/11/2026).

Program biodiesel Indonesia terus berkembang dari implementasi B30, B35 hingga B40 dan kini tengah dipersiapkan menuju B50.

Peningkatan campuran ini tidak hanya memperkuat bauran energi terbarukan, tetapi juga mendorong permintaan CPO domestik dan meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit nasional.