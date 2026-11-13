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Mentrans Ungkap Pendapatan Transmigran Naik hingga 4 Kali Lipat 

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |16:10 WIB
Mentrans Ungkap Pendapatan Transmigran Naik hingga 4 Kali Lipat 
Mentrans soal Pendapatan Transmigrasi (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Pendapatan masyarakat transmigrasi meningkat hingga tiga sampai empat kali lipat. Peningkatan tersebut didorong melalui penggunaan teknologi tepat guna dan pengolahan hasil panen menjadi produk bernilai tambah. 

Tak hanya itu, Tim Ekspedisi Patriot (TEP) juga mendukung pembukaan akses pasar agar petani dan pelaku usaha tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga memperoleh penghasilan yang lebih baik. 

Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan sebanyak 246 TEP telah diterjunkan ke berbagai kawasan transmigrasi. Mereka bertugas membantu masyarakat mengatasi persoalan ekonomi, mulai dari proses produksi, pengolahan komoditas, hingga pemasaran.

“Memang TEP sebagian besar masih berskala lokal ke usaha mikro kecil menengah (UMKM). Namun, ini sendiri sudah berhasil meningkatkan pendapatan tiga sampai empat kali lipat dari yang biasanya diterima oleh para transmigran,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/11/2026).

Salah satu contoh peningkatan nilai ekonomi dilakukan melalui pengolahan hasil pertanian.  

Beras pecah yang sebelumnya hanya memiliki nilai jual sekitar Rp 9.000 per kilogram (kg) kini dapat diolah menjadi tepung dengan harga jual mencapai Rp 18.000 per kg. 

 

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Topik Artikel :
mentrans pendapatan Transmigrasi
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