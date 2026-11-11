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2 PLTS Dibangun di Kawasan Transmigrasi Papua

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |14:08 WIB
2 PLTS Dibangun di Kawasan Transmigrasi Papua
Mentrans soal PLTS di Kawasan Transmigrasi (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Kementerian Transmigrasi terus mendorong pengembangan kawasan transmigrasi melalui pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di Kawasan Transmigrasi Tomage, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, ada dua titik pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dibangun untuk membantu memenuhi kebutuhan listrik fasilitas bersama warga.

Program pendampingan yang dilakukan Tim Ekspedisi Patriot Universitas Padjadjaran (TEP Unpad) di Tomage dan Bomberay juga menghasilkan 18 sertifikat halal bagi produk olahan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pembangunan perubahan fokus Ekspedisi Patriot tahun ini. Jika pada tahun sebelumnya tim berfokus pada riset dan pemetaan potensi kawasan, tahun ini kegiatan diarahkan pada penerapan hasil kajian melalui karya dan pengabdian kepada masyarakat.

“Saya sangat bangga dan seperti yang memang sudah  kita komitmenkan, bahwa berbeda dengan tahun yang lalu, ketika tahun yang lalu itu fokusnya kepada riset dan pemetaan potensi, kali ini kita fokus kepada karya dan pengabdian masyarakat,” ujar Iftitah dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, Lut Kamudi, mengapresiasi pendampingan yang diberikan kepada masyarakat, termasuk Orang Asli Papua di wilayah perbatasan Fakfak dan Teluk Bintuni. Pemerintah Kabupaten Fakfak mengusulkan agar masa pendampingan yang berlangsung selama empat bulan dapat diperpanjang. 

 

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Topik Artikel :
papua Transmigrasi mentrans PLTS
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