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Ekspor Kulit dan Alas Kaki RI Tembus USD7,22 Miliar, Sepatu Olahraga Mendominasi

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |16:04 WIB
Ekspor Kulit dan Alas Kaki RI Tembus USD7,22 Miliar, Sepatu Olahraga Mendominasi
Ekspor industri kulit dan alas kaki Indonesia mencatatkan kinerja positif sepanjang Januari–September 2026. (Foto: Okezone.com/Howtuffsport)
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JAKARTA – Ekspor industri kulit dan alas kaki Indonesia mencatatkan kinerja positif sepanjang Januari–September 2026. Nilai ekspor sektor tersebut mencapai USD 7,22 miliar atau tumbuh 4,36% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, capaian tersebut menunjukkan produk kulit dan alas kaki Indonesia masih memiliki daya saing serta mampu mempertahankan permintaan di pasar internasional di tengah dinamika perdagangan global.

Menurutnya, pemerintah perlu menjaga momentum pertumbuhan ekspor melalui peningkatan kualitas, inovasi, serta pengembangan produk bernilai tambah.

“Capaian ini menunjukkan produk kulit dan alas kaki Indonesia memiliki daya tahan yang kokoh dan berpeluang besar untuk bersaing di pasar internasional. Terlihat juga bahwa permintaan terhadap produk Indonesia masih terjaga di tengah dinamika perdagangan internasional. Capaian ini perlu terus diperkuat melalui peningkatan kualitas, inovasi, dan pengembangan produk bernilai tambah,” ujar Budi dalam keterangan resmi, Minggu (15/11/2026).

Sepatu olahraga menjadi salah satu penopang utama ekspor sektor tersebut dengan nilai mencapai USD 3,14 miliar. Sementara itu, ekspor alas kaki khusus, seperti sepatu dan bot keselamatan, alas kaki medis dan ortopedi, serta sepatu bot taktis, tumbuh 6,7% menjadi USD 2,05 miliar.

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