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Organda Curhat soal Antrean 5 Km di Ketapang, Minta Pelabuhan Alternatif

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 15 November 2026 |10:25 WIB
Organda Curhat soal Antrean 5 Km di Ketapang, Minta Pelabuhan Alternatif
Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyoroti kesiapan Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk . (Foto: Okezone.com/ASDP)
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JAKARTA – Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyoroti kesiapan Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk dalam menghadapi kendala operasional akibat air laut surut di Selat Bali. Organda meminta adanya rekayasa operasional dan mengoptimalkan pelabuhan alternatif, termasuk Pelabuhan Jangkar di Situbondo dan Pelabuhan Padangbai di Bali, untuk mengantisipasi antrean kendaraan.

Sekretaris Jenderal DPP Organda Kurnia Lesani Adnan mengatakan kondisi perairan, terutama saat air laut surut, dapat menghambat proses sandar kapal dan mengganggu kelancaran penyeberangan. Jadi, pemerintah perlu mengantisipasi kondisi tersebut melalui pengaturan lalu lintas dan kesiapan infrastruktur pelabuhan.

Kurnia menilai Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk membutuhkan perhatian khusus, terutama terkait kesiapan dermaga saat permukaan air laut surut. Dia menyebut Pelabuhan Jangkar dan Padangbai dapat menjadi alternatif untuk mengurangi beban lintasan Ketapang-Gilimanuk.

"Kami sudah menyampaikan persoalan Ketapang-Gilimanuk. Perlu perhatian terhadap kondisi dermaga ketika air laut surut. Sebenarnya ada alternatif, yaitu Pelabuhan Jangkar. Kami juga sudah menyampaikan kepada Menteri Perhubungan agar Pelabuhan Jangkar dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan sebagian arus penyeberangan ke Padangbai," ujar Kurnia, Minggu (15/11/2026).

Menurut dia, pemanfaatan Pelabuhan Jangkar perlu dipertimbangkan karena dapat menjadi pilihan bagi kendaraan dari sejumlah kawasan industri di Jawa Timur, mulai dari Probolinggo, Pasuruan, hingga Banyuwangi. Dengan demikian, kendaraan tidak seluruhnya bertumpu pada lintasan Ketapang-Gilimanuk.

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