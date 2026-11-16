Daftar 11 Tol Dibuka Fungsional saat Libur Nataru

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan 11 ruas jalan tol fungsional dengan total panjang mencapai 244,95 kilometer (km) untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Ni Komang Rasminiati mengatakan, pengoperasian ruas tol tersebut diharapkan dapat menjadi jalur alternatif bagi masyarakat sekaligus membantu mengurai kepadatan lalu lintas.

Selain penambahan jaringan tol fungsional, Ia mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga menyiapkan 18 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) fungsional. Tujuannya untuk menambah alternatif tempat istirahat masyarakat yang ramai bepergian pada periode Nataru 2027.

Ni Komang menegaskan, kesiapan penyelenggaraan jalan tol selama Nataru tidak hanya berfokus pada penambahan kapasitas infrastruktur, tetapi juga mencakup kesiapan operasional, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), mitigasi risiko, serta koordinasi lintas sektor.

"Peningkatan mobilitas masyarakat selama periode Nataru harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan kualitas pelayanan jalan tol secara menyeluruh," ujar Ni Komang dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).

Adapun 11 ruas jalan tol yang disiapkan untuk difungsionalkan selama Nataru 2026/2027 tersebar di sejumlah wilayah Sumatera, Jawa, hingga Kalimantan.

Berikut daftar 11 ruas tol fungsional tersebut: