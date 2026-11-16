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Perluas Jangkauan Bisnis, Ini 5 Produk Lokal yang Punya Peluang Pasar di Luar Negeri 

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |22:13 WIB
Perluas Jangkauan Bisnis, Ini 5 Produk Lokal yang Punya Peluang Pasar di Luar Negeri 
Pakaian (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Aktivitas perdagangan Indonesia dengan pasar internasional terus menunjukkan potensi besar. Hal ini menunjukkan peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas jangkauan bisnis dan memperkenalkan produknya kepada konsumen di luar negeri. 

Kesempatan untuk menembus pasar internasional perlu didukung oleh kesiapan pelaku usaha dalam mengelola proses pengiriman agar produk dapat menjangkau pelanggan di negara tujuan.

“Ada beberapa aspek yang perlu dipersiapkan apabila para pelaku usaha ingin memperluas pasar ke luar negeri. Salah satunya adalah memilih layanan pengiriman internasional yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan karakteristik produk,” ujar Chief Marketing Officer Lion Parcel, Kenny Kwanto, dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).

Pengiriman menjadi bagian penting dalam mendukung produk sampai kepada pelanggan. 

Melalui layanan Interpack, perseroan menyediakan layanan pengiriman internasional yang dapat menjadi pilihan bagi pelaku usaha lokal untuk menjangkau konsumen.

Layanan pengiriman Interpack memungkinkan pelaku usaha mengirimkan berbagai kategori produk, termasuk produk lokal, untuk menjangkau konsumen di luar negeri. 

Pakaian

Berikut lima kategori produk lokal yang memiliki peluang menjangkau pasar internasional: 

 

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Topik Artikel :
produk Produk Lokal ekspor
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